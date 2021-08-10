شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة النفسي 100، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.01% بما يعادل 1.01 نقطة ويستقر على سعر 100.74 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 104.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد