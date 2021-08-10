الاقتصاد

مورجان ستانلي يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 10-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة النفسي 100، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.01% بما يعادل 1.01 نقطة ويستقر على سعر 100.74 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. 

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 104.30.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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