شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل -1.03 نقطة ليستقر على سعر 171.77 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 170.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 178.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه