شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.42% ليكسب السهم نحو 38 سنت ويستقر على سعر 89.90، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 91.10، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 91.10، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 95.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد