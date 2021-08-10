شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي ينزل من أعلى مستوياته على الإطلاق – تحليل – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.34% ليخسر السهم نحو -2.16 نقطة ويستقر على سعر 629.22 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 631.40، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 650.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه