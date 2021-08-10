شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل 32 سنت ليستقر على سعر 68.46 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق المقاومة المحورية والعنيدة 69.35.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة السابق ذكرها 69.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه