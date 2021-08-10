شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية ليخترق مستوى 69.65 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء، مما قد يضغط على السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، نحن بحاجة للتوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق 71.20 سيقود السعر للاندفاع صعوداً وزيارة مستوى 72.75 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر 69.65 والتداول دونه من جديد سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 67.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي