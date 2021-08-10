شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 10-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 10-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، وسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ، كما كانت أسعار أمس.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، انخفاضه مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.33جنيه للشراء، و18.46جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.35جنيه للشراء، و18.50جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.33جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.35جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.40جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.