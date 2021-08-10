شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: ارتفاع الطلب على الذهب عيار 18 بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، ارتفاع الطلب على الذهب بصورة ملحوظة خلال الأسبوع الجاري مع انخفاض كبير في الأسعار بالسوق المحلي لتسجل الأسعار مستويات تقترب من 760 جنيها لعيار 21 مقابل سعر 798 جنيها قبل أسبوع تقريباً.

وأشار واصف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطب ارتفع على الذهب عيار 18 بشكل ملحوظ بالنصف الأول من 2021، وذلك بالمقارنة بالذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، لافتاً إلى تحول جزئي في أذواق المستهلك نحو الذهب عيار 18 لتعدد أشكاله.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بعد تراجع أمس بحوالي 14 جنيها طوال فترة التداول، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 761 جنيها للجرام.

أسعار الذهب سجلت تراجعا في البورصات العالمية بسبب تقارير ومؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي بعد أن أضاف أكثر من 900 ألف وظيفة جديدة للقطاع الزراعي وهو الأمر الذي أثر على الذهب من حيث حجم الطلب على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب الآن في مصر لعيار 18 سجل 652 جنيها وعيار 21 بلغ 761 جنيها جنيه وسجل عيار 24 ما قيمته 870 جنيها، وهذه الأسعار بدون إضافة مصنعية وقد تزيد أو تنخفض بقيمة جنيه إلي اثنين حسب حركة المعدن.

الذهب نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر أمس الاثنين فيما أججت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.