الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-8-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-8-2021، انخفاضه مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك 18.33جنيه للشراء، و18.46جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.35جنيه للشراء، و18.50جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.33جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.35جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.40جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء.

 

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.35 جنيه.

 

18.46 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.50 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.33 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.33 جنيه للشراء.

 

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.37 جنيه للشراء.

 

18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.36 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.

 

18.49 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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