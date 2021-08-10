شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ميدغلف" تتراجع 67% بالربع الثاني مدفوعة بزيادة المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباجها بنسبة 67.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 8.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 27 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 43.3% نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 48.9%.

وارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 367.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي المطالبات المتحملة إلى 246.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك انخفض صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 165.8 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 170 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 39%، إلى 9.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 7.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 9.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 8.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 37.91%. وارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 78.03% بسبب ارتفاع المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع والدخل من التوزيعات.