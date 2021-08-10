شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت السعودية" ترتفع 14% لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 86.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 75.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 91.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 82.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 348.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 297.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 205.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 224.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 119.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 148.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.