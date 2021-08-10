شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء محمد حسن الناقول" تبدأ التشغيل التجاري لمصنعها في مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصانع البلوك التابعة لشركة الناقول للصناعات الإسمنتية في مصر ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الحالي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، بأنه سبق التشغيل التجريبي بتاريخ 15 يونيو الماضي ولمدة 60 يوماً، متوقعا أن يظهر الأثر المالي لذلك بتحقيق أرباح تشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2021.

وحسب البيان، سبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019 مملوكة لها بالكامل، والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وباستثمار مقداره 20 مليون ريال تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".