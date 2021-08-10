الاقتصاد

اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل قوة سوق العمل الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ، بفعل استمرار إفصاح سوق العمل فى الولايات المتحدة عن بيانات قوية ، تعزز من فرص قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات المرتبط بجائحة فيروس .

 

فقد اليورو مقابل الدولار حوالي 0.1% إلى 1.1725$ الأدنى منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1736$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1742$.

 

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية خلال عام 2021 ، تحديدا منذ كانون الثاني/يناير 2019 ، بسبب تصاعد مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 93.04 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

يأتي هذا الصعود مع استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عزز توالي البيانات القوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

 

بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة وظائف فاقت التوقعات خلال تموز/يوليو ، قفزت فرص العمل فى الولايات المتحدة بمقدار 590 ألف لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.1 مليون فرصة فى اليوم الأخير من حزيران/يونيو الماضي ،حسبما أفادت وزارة العمل الأمريكية فى استبيانها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة يوم الاثنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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