الاقتصاد

النفط يترفع مع توقعات زيادة الطلب

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الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ حوالي ثلاثة أسابيع، في ظل توقعات المحللين بارتفاع الطلب رغم انتشار السلالة دلتا المتحورة الجديدة من المستجد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم إلى حوالي 67 دولار للبرميل، بعد تراجعها بنسبة 4% تقريبا خلال جلستي التداول الماضيتين.

وكان قد تم رصد السلالة دلتا، الأسرع انتشار لفيروس كورونا المستجد، في نحو نصف عدد أقاليم الصين البالغة 32 إقليما خلال أقل من أسبوعين، مما دفع السلطات الصينية إلى إعادة فرض القيود على السفر في بعض المناطق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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