شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يترفع مع توقعات زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ حوالي ثلاثة أسابيع، في ظل توقعات المحللين بارتفاع الطلب رغم انتشار السلالة دلتا المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم إلى حوالي 67 دولار للبرميل، بعد تراجعها بنسبة 4% تقريبا خلال جلستي التداول الماضيتين.

وكان قد تم رصد السلالة دلتا، الأسرع انتشار لفيروس كورونا المستجد، في نحو نصف عدد أقاليم الصين البالغة 32 إقليما خلال أقل من أسبوعين، مما دفع السلطات الصينية إلى إعادة فرض القيود على السفر في بعض المناطق.