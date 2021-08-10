شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: تضافر جهود الهيئة مع كافة الجهات لتحقيق أهداف سلامة الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه في إطار قيامها بالمهام المنوطة بها من حيث تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، فهي تضم في هيكلها كافة التخصصات الوظيفية والتي تعمل كمنظومة متكاملة تهدف لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة وهو ضمان غذاء آمن للمواطن يدعم ويعزز الصحة العامة.

وقالت الهيئة في بيان لها أنها تابعت باستغراب ما صدر عن النقابة العامة للأطباء البيطريين في اجتماعها الأخير، بشأن ما ذكرته من قيام الهيئة بتكليف غير المختصين في أعمال التفتيش والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيواني – على حد زعمها.

وتؤكد الهيئة أنه لم يصدر عن الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها أي تصريح ضد الاطباء البيطريين بل هم شركاء للهيئة، وأن ما ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي لا علاقة للهيئة به من قريب أو بعيد ، وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح للنقابة وللمواطنين بعض الحقائق ومنها:-

- يتطلب تحقيق سلامة الغذاء تضافر جهود وخبرات العديد من التخصصات دون أن تكون حكراً علي تخصص بذاته، وهو ما يضمن أوجه الحفاظ علي سلامة الغذاء بطبيعته النباتية والحيوانية من مختلف أنواع الملوثات خلال فترة التداول وتعرضه لبيئات قد تلوثه، لذا تضم الهيئة خريجي كليات الزراعة، الطب البشري، الصحة العامة، الاقتصاد المنزلي، العلوم، الطب البيطري والصيدلة، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الحيوية، الاحصاء، والحقوق والاعلام .

وتابع البيان" هناك من المهام التي تتطلب تعاون أكثر من تخصص لانجاحها، وأخرى تقتصر على تخصص بعينه و لا يجب النظر إلي الهيئة كساحة للتنافس بين التخصصات المختلفة، فجميع العاملين بالهيئة يقومون بمهامهم على أكمل وجه، كما حرصت الهيئة منذ البداية على أن يكون المجال مفتوحاً لكافة التخصصات للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة السياسية نحو تحقيق سلامة الغذاء للمستهلك المصري باستراتيجية متوافقة مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء، لذا تم تصميم الهيكل التنظيمي المقترح من الهيئة واعتمده مجلس إدارتها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليضمن قيام الهيئة بدورها على أكمل وجه.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلي حرص المشرع علي أن يكون الطبيب البيطري مشاركاً في إدارة الهيئة حيث يضم مجلس إدارتها قيادات القطاع البيطري وهما رئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، ما يؤكد أن الهيئة يتسع مجال عملها ليشمل الاطباء البيطريين وغيرهم من التخصصات الاخري، وتستعين الهيئة في الوقت الحالي بعدد (115) طبيب بيطري، بالإضافة لعدد (145) من المراقبين الصحيين وجاري العمل علي الحاق دفعاً أخري وفقاً للتخصصات المختلفة التي تنقل إلي الهيئة تماشياَ مع برامجها في خطة عملها.

وتضمن جدول وظائف الهيئة المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف بعينها لخريجي كليات الطب البيطري دون أن يشاركهم فيها أحد بالإضافة إلي إمكانية شغلهم لقطاعات أخري يمكن لأكثر من تخصص العمل بها و أن تكليف الصيادلة بالهيئة لا علاقة له باختصاص الاطباء البيطرين في الهيئة فكلا يمارس الاختصاص المنوط به.

ووافقت الهيئة منذ إنشاءها علي جميع طلبات الانتداب التي تقدم بها عدد (86) طبيب بيطري لانتدابهم للعمل لديها إلا أنه ومنذ أكثر من عامين لم يتقدم أي منهم بموافقة جهة عمله حتي الآن، وهو ما تعذر معه انتدابهم للهيئة، وفقا للقانون.. وفي إطار حرص الهيئة على تواجد المختصين في طبيعة عملها ، فقد تقدمت بطلب للجهات المعنية للموافقة علي تعيين أطباء بيطريين بجانب تعيين زراعيين للقيام بالمهام التي ستسند لهم وفقا لتخصص كلا منهما.

وبخصوص مطالبة نقابة الاطباء البيطريين بالانضمام للدعوي القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن إمتناع الهيئة عن تطبيق المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2017، نشير إلي أن محكمة القضاء الاداري قد قضت في الدعوي المشار اليها والمقيدة تحت رقم 34530 لسنة 73 ق بجلسة 24/4/2021 "بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري، والزمت المدعي المصروفات "تأسيسا علي أن ما يطالب به المدعي هو من اطلاقات وسلطة جهة الإدارة التقديرية تجريه وفقا لما تراه محققا للصالح العام وصالح العمل" .

واختتم البيان، " نأمل أن تقوم نقابة الأطباء البيطريين بمراجعة نفسها بشأن اختزال سلامة الغذاء في ضمان قيام تخصص معين عليها، حيث تعتمد على تخصصات متعددة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: (الفاكهة- الخضار- المحاصيل السكرية- مناحل العسل- الاعشاب والتوابل - مزارع الإنتاج الحيواني- مزارع الدواجن -ممارسات الاستزراع السمكي الجيدة- الممارسات التصنيعية- تكنولوجيا التصنيع الغذائي- مراجعة التجهيزات والانشاءات للمنشآت الغذائية- المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين والأطفال وأصحاب الحالات الخاصة وغيرها- هندسة التصنيع- البيوتكنولوجي- -المبيدات -الملوثات الكيميائية المحتمل تواجدها أثناء تداول سلسلة الغذاء - الإضافات الغذائية وملوثاتها - كيمياء المطهرات الغذائية- كيمياء الشموع المستخدمة في تغليف الفاكهة- المواد الملامسة للغذاء- الأغذية المحورة وراثيا-الاغذية المشعة- الاحصاء والمحاكاة - تكنولوجيا المعلومات - الهندسة - الإعلام- الحقوق).