شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021 تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليواصل سعر الدولار والريال السعودى استقرارهم اليوم، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى لـ 18.33 للشراء، 18.46 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.62 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.46 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.