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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.62 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.46 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.33 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.