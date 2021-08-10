شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10834 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13228 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.