الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-8-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 10-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري وفى بنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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