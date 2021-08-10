شكرا لقرائتكم خبر عن السوق الموازية السعودية تستقبل أسهم "بنان العقارية" الأربعاء المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة بنان العقارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9519 وبالرمز الدولي SA15BG54KNH2.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان على موقعها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت عن الموافقة على تسجيل أسهم شركة بنان العقارية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأضافت الهيئة في بيان سابق، أن عملية شراء هذه الأسهم ستقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وتابعت الهيئة: "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".