شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تتطلع لعقد اتفاقات شراء للهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن الشركة تتطلع إلى اتفاقات شراء للهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها وترى إمكانات قوية للنمو.

وأضاف الناصر في إفادة لمحللين "نتطلع للاستحواذ على نسبة كبيرة من تلك السوق.. لدينا أفضلية"، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار أمين الناصر، إلى أن الشركة تستكشف المزيد من الصفقات المحتملة لعرضها على المستثمرين، وذلك على خلفية إغلاق صفقة أنابيب النفط وقيمتها 12.4 مليار دولار.

وتبحث البلدان في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية عن طرق لإنتاج الهيدروجين الخالي من الانبعاثات للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون وتجنب الاحترار العالمي.

وكانت أرامكو حددت خططاً للاستثمار في الهيدروجين الأزرق مع تحول العالم بعيدًا عن أشكال الطاقة التقليدية، لكنها قالت إن الأمر سيستغرق على الأقل حتى نهاية هذا العقد قبل تطوير سوق عالمية لهذا الوقود النظيف.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، يوم الأحد الماضي، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 287.8%، لتسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.