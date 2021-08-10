شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بناء موجة صاعدة – تحليل- 10-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس دعم القناة الصاعدة ويبدأ بمحاولات بناء موجة صاعدة الآن، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختبار مستوى 4.4170.

المتوسط المتحرك 55 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 4.2175 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد