شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الثاني – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك ارتفاع جديد ليلامس الهدف الثاني المنتظر عند 0.9200 ويستقر حوله، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد والتوجه نحو 0.9260 كهدف إيجابي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، مع الإشارة إلى أن الفشل بتخطي 0.9200 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 0.9135 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد