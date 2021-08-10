شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً لدعم نموذج علم هابط تظهر ملامحه بالصورة، ليحصل على حافز سلبي إضافي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، حيث يقترب السعر من الهدف الأول المنتظر عند 0.7300، ونتوقع امتداد الموجة الهابطة نحو 0.7230 كهدف تالي.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط