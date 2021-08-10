شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة بعد ملامسة مستوى 67.70 في الجلسات الماضية، ليصل إلى المقاومة المحورية 69.65، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف اختبار 67.70 مجدداً.

نذكر بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى مستويات 66.00 ثم 64.55، بينما يمثل الثبات دون 69.65 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط