شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثمانية جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1738 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1736، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1740، بينما حقق الأدنى له عند 1.1732.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 63.3 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي دلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة احصائية المؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقابل 61.2 في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 5.4% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في الربع الأول.