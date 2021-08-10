شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ستة جلسات مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا الأكثر فتكاً والأسرع انتشاراً.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.12% لتتداول حالياً عند 981.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 980.00$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.77 مقارنة بالافتتاحية عند 92.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.3% مقابل 5.4% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر هي الأخرى تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في الربع الأول.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 202.61 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,293,591 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 4,033 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.