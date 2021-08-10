الاقتصاد

الاقتصاد الفلبيني ينمو بنسبة 11.8% على أساس سنوي

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الدمام - شريف احمد - نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة 8ر11% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد 15 شهرًا من الركود، بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي .

وأوعزت هيئة الإحصاء الفلبينية النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشا بمعدل 17% سنويًا، في حين جاء معدل النمو خلال الربع الثاني الأعلى منذ 33 عامًا عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نموًا بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام.

وسجل قطاع الصناعة نموا بمعدل 8ر20% خلال الربع الثاني في حين سجل قطاع الخدمات نموا بمعدل 6ر9% وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 1ر0% سنويا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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