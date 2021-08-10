شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الفلبيني ينمو بنسبة 11.8% على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة 8ر11% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد 15 شهرًا من الركود، بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوعزت هيئة الإحصاء الفلبينية النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشا بمعدل 17% سنويًا، في حين جاء معدل النمو خلال الربع الثاني الأعلى منذ 33 عامًا عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نموًا بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام.

وسجل قطاع الصناعة نموا بمعدل 8ر20% خلال الربع الثاني في حين سجل قطاع الخدمات نموا بمعدل 6ر9% وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 1ر0% سنويا.