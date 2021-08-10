شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 10-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 10-8-2021، استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .