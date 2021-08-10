الاقتصاد

تعرف على أسعار السمك والجمبرى بسوق العبور اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10-8-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، سجلت أسعار البلطي مزارع 1 بين 20-24 جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-20 جنيها للكيلو، أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 55-65 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو. 

 

 

 

استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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