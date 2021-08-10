شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندي بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا ونظيره الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.78 تريليون ين مقابل 1.87 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 1.71 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 905 مليار ين مقابل 1,980 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات بفائض 780 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.6%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 43.5 مقابل 47.6 في حزيران/يونيو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل اتساع عند 11 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 15، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 24 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 10.

على الصعيد الأخر، تبعنها مؤخراُ تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 202.61 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,293,591 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 4,033 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.56% ليربح 10.72 نقطة ويصل إلى المستوى 1,940.06، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.31% ليربح هو الأخر 85.69 نقطة ويصل إلى المستوى 27,905.73.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.58% ليخسر 29.09 نقطة ويصل إلى المستوى 4,956.47، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 6.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,487.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليربح 55.40 نقطة ويصل إلى المستوى 26,338.80، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.69% ليخسر 22.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,237.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.37% ليربح 46.65 نقطة ويصل إلى المستوى 12,747.48، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 5.89 نقطة ويصل إلى المستوى 7,544.30.