شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ 21 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7325 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7329، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7316، بينما أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7334.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل اتساع عند 11 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 15، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 24 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 10.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 5.4% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في الربع الأول.