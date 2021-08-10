شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الثقة في الأعمال في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل اتساع عند ما قيمته 11 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 15، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل ما قيمته 24 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.