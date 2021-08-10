شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.78 تريليون ين مقابل 1.87 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.71 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 905 مليار ين مقابل 1,980 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 780 مليار ين.