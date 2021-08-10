شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة بعد أن وجد دعم قوي عند مستوى 65.20، ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 67.45 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية واضحة الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر الدعم المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 61.55 كمحطة تالية.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 67.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط