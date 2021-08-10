شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بإيجابية بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقترب من اختبار المقاومة المحورية التي تتواجد الآن عند 23.75، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة رئيسية تالية.

نشير إلى أن اختراق 23.75 سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي والتوجه نحو مناطق 24.45 وقد يمتد إلى 25.05 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.20 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط