شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1734.00 وأغلق الشمعة اليومية دونه، لكنه يبدأ اليوم بإيجابية ليتحرك فوق هذا المستوى، بانتظار استئناف التداولات السلبية لمواصلة الموجة الهابطة المتوقعة للفترة القادمة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1680.00.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 1750.00 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط