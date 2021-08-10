الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الهدف – تحليل - 10-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية طفيفة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2615، مع التذكير بأننا نرجّح اختراق هذا المستوى بتأثير اكتمال نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تصل إلى 1.2690.

 

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2500 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2520 والمقاومة 1.2650

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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