شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية جديدة الآن، ويحاول استئناف الموجة الصاعدة التي تستهدف مستوى 111.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 111.70 كهدف تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.70 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.80 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد