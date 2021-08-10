شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بهدوء – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1.3875، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1.3760.

الثبات دون 1.3875 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيوقف التأثير السلبي للنموذج المذكور ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط