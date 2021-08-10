شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.1780، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1700 مبدئياً، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1600 كمحطة سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1780 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط