شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.23% ليكسب السهم نحو 70 هللة، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 58.50.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة السابق ذكرها 58.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 61.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.45 ومستوى المقاومة 59.50.