شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.22% ليخسر السهم نحو 48 هللة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 22.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.40 ومستوى المقاومة 22.16.