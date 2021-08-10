شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني التالي على التوالي بنسبة بلغت -0.39% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.90، ليستهدف مستوى المقاومة 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.90 ومستوى المقاومة 26.85.