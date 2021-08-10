شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.05 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض الأخير إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي منها.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.45 ومستوى المقاومة 8.85.