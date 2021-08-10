شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 26.68، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.05% ليخسر السهم نحو 55 هللة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 26.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.80 ومستوى المقاومة 27.45.