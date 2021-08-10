شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.00% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن يتحرك السهم بنطاق جانبي محدود على المدى القصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 38.80، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 42.60.