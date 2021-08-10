شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت المدينة (3003) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.44% ليخسر السهم نحو 70 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 29.35 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.35 ومستوى المقاومة 31.00.