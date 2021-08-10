شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تهامة للإعلان (4070) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.56% ليخسر السهم نحو 30 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 54.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 50.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.20 ومستوى المقاومة 56.40.