شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم رعاية (4005) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.03% بما يعادل 1.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 67.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 73.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 67.00. ومستوى المقاومة 73.70.