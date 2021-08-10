شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 10-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.19% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 54.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 48.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.65 ومستوى المقاومة 54.00.